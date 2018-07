Deel dit artikel:











Proeffabriek maakt suiker uit houtsnippers

De proefraffinaderij van Avantium op het chemiepark in Delfzijl is vrijdag officieel geopend. In de fabriek worden houtsnippers omgezet in chemische grondstoffen.De duurzame proeffabriek is gebouwd in een oude brandweerkazerne. In de installatie die daar staat worden houtsnippers met behulp van zoutzuur omgezet in suikers en lignine. Dat gebeurt met een door Avantium ontwikkelde techniek.<

'Geen koolstof uit de grond' /p> De houtsnippers worden geleverd door Staatsbosbeheer. 'We gebruiken geen fossiele grondstoffen, maar we gebruiken afval van bosbouw en landbouw', zegt directeur Tom van Aken van Avantium. 'We halen dus geen koolstof uit de grond, maar gebruiken koolstof dat al boven de grond is als grondstof voor de chemische industrie.' RWE Behalve de suikers ontstaat er lignine in de installatie. Die lignine wordt geperst en als biomassa meegestookt in de kolencentrale van RWE in de Eemshaven. Toekomstplannen De proefinstallatie kost ruim 10 miljoen euro. De provincie Groningen draagt 1,8 miljoen euro bij in de kosten. Als de proefinstallatie goed blijkt te werken en er voldoende vraag is naar de suikers en lignine, wil Avantium een grote bioraffinaderij bouwen op het chemiepark. Daar kunnen ongeveer zeventig mensen aan het werk. Lees ook: - Bioraffinaderij op Chemie Park levert twintig banen op

