Deze Groningse stond ooit in de halve finale van Wimbledon Trudy Groenman in actie. (Foto: RTV Noord)

Op het heilige gras van Wimbledon liggen Groningse voetstappen. De nu 74-jarige Trudy Groenman haalde in 1964 met Tom Okker de halve finale in het gemengd dubbel. 'Er zijn niet veel die me dit na kunnen vertellen.'

'We werden na de nederlaag verwelkomd door prinses Beatrix. Dat was fantastisch natuurlijk', zegt de geboren Stadjer tegen verslaggever Ronald Niemeijer. Inmiddels woont Groenman al zo'n vijftig jaar in Den Haag. Aan haar de vraag of ze het Gronings nog een beetje meester is. 'Een klein beetje. Als ik er weer zou zijn, zou ik het oppikken.' Ondanks haar leeftijd laat Groenman zich nog steeds verleiden om de baan op te stappen. 'Ik heb een nieuwe knie en een nieuwe heup, dus speel heel af en toe nog.'