Nieuwe burgemeester bezoekt op eerste werkdag Overschild: 'De frustratie ligt diep verankerd'

Op zijn eerste werkdag bezocht burgemeester Hoogendoorn van Midden-Groningen 'aardbevingsdorp' Overschild. 'Het was een goede, maar heftige avond.'

Voor Hoogendoorn, zelf geen Groninger, was het één van zijn eerste ontmoetingen met bewoners van het aardbevingsgebied. Hij sprak er met een zaal mensen over de versterking, sloop en nieuwbouw die op de planning staat.

'Net als bij een ziekte'

'Op 17 mei, een dag nadat ik werd voorgedragen, was de eerste keer dat ik met de gevolgen van de aardbevingen werd geconfronteerd. Er werd heel indringend verteld. Dan merk je pas wat er gebeurt, net als bij een ziekte. Je beseft pas hoe het is, als het je zelf overkomt.'

Mengeling van gevoelens

De mengeling van gevoelens valt Hoogendoorn het meest op, bij de bewoners van Overschild. 'Enerzijds is er frustratie, anderszijds is er het vermogen om rustig te blijven en hoop te houden. Ik vind het heel knap dat mensen die gevoelens kunnen combineren.

Mentale versterkingsoperatie

Behalve de fysieke versterking van woningen, is er volgens Hoogendoorn ook een mentale versterkingsoperatie nodig. 'Er is een alsmaar voortdurende onzekerheid. Dat levert spanningen op in gezinnen. Het kan relaties onder druk zetten, en dat kan weer gevolgen hebben voor kinderen. Het heeft veel psycische impact, ik maak me daar behoorlijk zorgen over.'

Verhuizen

Omdat Hoogendoorn in Midden-Groningen burgemeester is, moet hij er binnen een jaar ook wonen. En dus ligt de vraag voor de hand of hij zelf ook in het aardbevingsgebied gaat wonen.

'Niet doelbewust, maar ik sluit het ook zeker niet uit. Het is immers ook een heel mooi gebied. Maar een statement moet het niet worden. Al is het mooi als mensen het als positief ervaren.'

