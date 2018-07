Europees Kampioenschap grasbaan in Frankrijk duurde voor Romano Hummel nog geen honderd meter. Hij brak zijn bovenbeen. Donderdagavond kwam hij thuis na een reis van veertien uur in een ambulance.

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

1. Buitenbeentje

Intussen is Romano geopereerd. Een paar jaar geleden had hij ook al beide benen gebroken. Romano vertelt hoe het met hem gaat, wat hij nog weet van de crash, of hij niet teveel risico neemt en meer.

2. In het basispakket

Opluchting in Bedum De 5-jarige Bjorn Dijk lijdt aan de zeldzame spierziekte SMA. Het medicijn om het ziekteverloop een halt toe te roepen werd niet vergoed. Tot gisteren. Minister Bruins van Zorg bereikte een akkoord over de vergoeding van het medicijn Spinraza.

3. Wat in 't vat zit.. verzilt

Een jaar lang lag en dreef dit vat met jenever op een kwelder bij de Dollardkust. Zo zou de jenever een eigen zilte smaak moeten krijgen. Inmiddels is de jenever gebotteld. Initiatiefnemer Gert Noordhoff vertelt waarom deze jenever gemaakt wordt, de graansoorten die gebruikt worden en waarom het bij hem een échte familietraditie is.

4. Erfgoed al goed

Het Groningse Snertkoken is deze week toegevoegd aan de lijst van immaterieel cultureel erfgoed. Voor ons aanleiding om de komende week een lijst samen te stellen met Groninger tradities die niet zouden misstaan op die culturele erfgoedlijst.