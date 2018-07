Deel dit artikel:











Mendes Moreira leidt FC Groningen langs SV Meppen Ahmad Mendes Moreira in actie tijdens een eerder oefenduel. (Foto: JKBeeld)

Voor 1600 man publiek boekte FC Groningen vrijdagavond een oefenzege op het Duitse SV Meppen. In Norg werd het 2-1 dankzij goals van Ahmad Mendes Moreira en Tom van Weert.Tegen de eerste proftegenstander in de voorbereiding opende Mendes Moreira vlak voor rust de score. De buitenspeler viel in voor Mimoun Mahi, die volgens afspraak met de leiding maar een half uur speelde.

Groningen kon terugkijken op een goede eerste helft. Bij vlagen werd er goed druk gezet en de FC had meer balbezit. Mendes Moreira Na rust ging Groningen en vooral Mendes Moreira verder. Eerst kreeg de aanvaller zelf een goede kans en na 58 minuten gaf hij een prima voorzet op Tom van Weert die de 2-0 binnenkopte. Max Kremer deed namens de Duitsers vlak voor tijd nog iets terug. Angstgegner Met de zege deed de FC het tegen de ploeg uit de derde Bundesliga beter dan competitiegenoten Heracles Almelo en PEC Zwolle. Zij gingen in de voorbereiding onderuit met respectievelijk 2-0 en 5-2. Dit zijn de resterende wedstrijden van de FC in de oefencampagne:

- Woensdag 18 juli om 19 uur in Blijham tegen KFC Uerdingen 05

- Zaterdag 21 juli om 15 uur in Rolde tegen FC Emmen

- Dinsdag 21 juli om 19 uur in Winterswijk tegen De Graafschap

- Zondag 29 juli om 14.30 uur in het Hitachi Stadion tegen Werder Bremen

- Zaterdag 4 augustus, tegenstander nog onbekend

- Zonadg 5 augustus van 13 tot 17 uur Open Dag in het Hitachi Stadion

