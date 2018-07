Blauwalg in de Kardingerplas: 'We raden af om het water in te gaan'

Ben je van plan om een verfrissende plons te nemen in de Kardingerplas, dan kun je dat volgens de provincie beter niet doen. Er is namelijk een negatief zwemadvies vanwege blauwalg.

Zwemmers hebben een vergrote kans op huidirritatie of maag- en darmklachten. Het devies is niet verfrissend, maar wel helder: ga niet het water in.

Zwemwater in kaart

Wil je weten of je bij jou om de hoek zonder problemen kunt zwemmen? Op zwemwater.nl zijn alle waarschuwingen voor blauwalg op een kaartje te bekijken.

Op de website van de provincie staat een lijst met zwemplassen en eventuele waarschuwingen.