AkzoNobel doet uiterste poging om stakingen te voorkomen

AkzoNobel heeft een aangepast cao-bod gedaan in een uiterste poging om tot een akkoord te komen met de vakbonden.

Op diverse locaties werd vorige week gestaakt. Bij de vestiging in Delfzijl bleef het tot nu toe bij 'dreigen met'.

Vrijdagochtend drong vakbond CNV bij de directie van AkzoNobel aan op een ultieme poging om een cao te creëren voor de 5000 werknemers van het concern. Anders volgen er nieuwe acties bij het verf- en chemiebedrijf.

Hoger en langer

Het loonbod is nu door AkzoNobel opgehoogd, tegelijk met een verlenging van de looptijd. Verder is aangeboden de eenmalige uitkering voor alle cao-medewerkers uit te breiden.

Pensioen

Ook voor het onderwerp pensioen is specifieke aandacht. Of het bod voldoende is om nieuwe stakingen af te wenden, is nog onduidelijk. AkzoNobel verwacht dat dit verbeterde aanbod voor de bonden aanleiding is om het met een positief advies aan hun leden voor te leggen.

Ook bij AkzoNobel Specialty Chemicals is het cao-aanbod verbeterd en wordt verwacht dat de bonden dit aanbod met een positief advies aan de leden zullen voorleggen.

