Droogte houdt aan: 'Water moeten we voorlopig uit de kraan halen'

Het blijft zoals het nu lijkt nog zeker een week warm en droog zomerweer. Pas na het weekend van 21 en 22 juli voorspellen enkele weermodellen neerslag.

Voor wie daar de hoop op vestigt: volgens weervrouw Harma Boer lijkt het er eerder op dat de regendreiging niet doorzet.

Regen?

'We willen allemaal graag een beetje water, dus misschien is de dreiging wel de wens van de gedachte. Voorlopig moeten we het water uit de kraan halen.'

Zomers weertype

Dit weekend loopt de temperatuur verder op tot ruim 25 graden op zondag en maandag. Dinsdag is er meer bewolking door een noordwestenwind. 'Woensdag en donderdag zouden we een spatje te krijgen, maar dat lijkt al weer van de baan', verzucht Boer.