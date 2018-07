Deel dit artikel:











Reddingsboot sleept vastgelopen motorjacht in veilige haven De boot van de KNRM in actie (Foto: De Vries Media)

De reddingsboot van de KNRM in de Eemshaven is vrijdagavond de bemanning van een motorjacht dat in de problemen zat te hulp geschoten.

Het bootje met twee opvarenden was vanuit Duitse wateren op weg naar Delfzijl, toen het vast kwam te zitten bij laag water. De boot kwam los toen het water steeg, maar raakte vervolgens stuurloos. Gesleept De reddingsboot van de KNRM heeft het motorjacht uiteindelijk naar de haven van Delfzijl gesleept.