'Ik mis vanuit het kabinet een arm om de schouders van de Groningers' Wilma Mansveld (archief) (Foto: Martijn Folkers/RTV Noord)

'Wat ik mis is empathie voor de Groningers, die al tientallen jaren bovenop een gasbel wonen, en nu daarvan de ellende meemaken.' Wilma Mansveld, directeur van de Veiligheidsregio Groningen, is kritisch over de manier waarop de regering omgaat met de gaswinningsproblematiek in onze provincie.

Dat zegt voormalig staatssecretaris Mansveld in een interview met het Algemeen Dagblad. 'Het is in Nederland de bestuurlijke gewoonte om zaken technocratisch op te lossen. Soms kan dat, maar niet in dit geval. Ik vind dat de aanpak van de aardgasproblemen heel boekhoudkundig en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek verloopt.' 'Totáál geen vertrouwen' 'We weten nu ruim vijf jaar dat het fout zit. Ik mis vanuit het kabinet een arm om de schouders van de Groningers. En ik mis van betrokken bewindslieden terwijl zij een enorme boekhoudkundige exercitie uitvoeren het besef dat er gezondheidseffecten zijn op mensen. Die totáál geen vertrouwen hebben in dat gegoochel met cijfers. Dat snappen de mensen niet: ze hebben een scheur in de muur. Ze denken: die scheur zit er al vijf jaar! Maar nee, het kabinet zegt: '2030, bevingen nul. Opgelost!' Maar het is meer dan dat.'