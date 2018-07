FNV verwacht ondanks onrust akkoord cao streekvervoer (update)

De FNV rekent er ondanks de onrust die is ontstaan op dat een groot deel van de leden instemt met de nieuwe cao voor het streekvervoer.

Woensdag werd bekend dat de landelijke subsectorraad van de vakbond het onderhandelingsresultaat vrijwel unaniem heeft afgewezen. Bovendien werd het vertrouwen in de onderhandelaars opgezegd.

De leden moeten zich nog uitspreken over het akkoord. De FNV heeft er vertrouwen in dat ze dat doen, zegt een woordvoerder.

Rekenen op een meerderheid

'De geluiden die we horen uit de achterban zijn positief. We gaan ervan uit dat we de ruime meerderheid van de stemmen die we nodig hebben zullen halen.'

Volgens kaderleden van de FNV zijn ze niet betrokken geweest bij de onderhandelingen en waren ze nog bezig met voorbereiding op stakingen toen het nieuws over het akkoord naar buiten kwam.

'Nog niet gelopen'

Volgens het Groningse kaderlid Henk Rozema is het nog lang niet zeker dat de leden instemmen. 'Wij lopen op de werkvloer en hebben het kortste contact met de collega's. En als de kaderleden vinden dat het een slecht resultaat is, dragen ze dat ook uit op de werkvloer. De race is nog niet gelopen. Ik denk dat het nek-aan-nek wordt.'

'Op één lijn was fijner geweest'

'Het was fijner geweest als we op één lijn hadden gezeten. Maar in een onderhandeling kun je nooit alle punten keihard binnenhalen. De kaderleden wilden in alles hun gelijk, maar we zijn tevreden met het akkoord dat er nu ligt', aldus de zegsman van de FNV.

