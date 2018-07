Gezocht: bushaltebord voor Thomashuis Niebert

Het Thomashuis in Niebert is een huis voor mensen met een beperking. De vaders en één heit zijn een project gestart: een bushokje. Maar er ontbreken nog busborden.

De inwoners van het Thomashuis worden opgehaald door een busje voor hun werk. Nou komt het nog wel eens voor dat ze daar in de regen staan te wachten. 'Dat kan anders', dacht de vader van Richard.

'Het is hier altijd lachen'

In het geel getimmerde hokje staan de inwoners van het Thomashuis knus bij elkaar. Aartje Poelman werkt in het huis. 'Het is hier altijd een gezellige boel', vertelt ze aan presentator Ronald Niemeijer. 'De sfeer is hier gemoedelijk en we zijn altijd aan het lachen'. Er volgt een luid gelach.

Gezocht: bushaltebord

Maar de Expeditie is bij de bushalte voor een missie. Want wat is nou een bushokje zonder bushaltebord? De eerste bus is nu langs geweest. Maar er ontbreken dus nog busborden.

