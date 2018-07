Deel dit artikel:











Festival Hongerige Wolf: een uit de hand gelopen verjaardagsfeestje Het festival in volle gang (Foto: René Walhout/RTV Noord)

Hongerige Wolf en omgeving is sinds vrijdag weer een groot festivalterrein. De schapenweide is het toneel van livemuziek en foodtrucks, de polder een grote camping en her en der theatervoorstellingen. De achtste editie van Festival Hongerige Wolf duurt tot en met zondag.

Geschreven door René Walhout

Verslaggever

Met het hele dorp Ze wilde haar verjaardag eens anders vieren, blikt Ruth Weites terug op het begin van Festival Hongerige Wolf. 'In de winter 2011 bedacht ik met een vriendin om die zomer onze verjaardag eens goed te vieren in een schuur en in een weiland, met het hele dorp. Dat werd dus dit festival.'

Inmiddels woont Weites in Deventer, maar ze is nog altijd betrokken met het festival. Mix van popmuziek en andere kunstvormen Inmiddels zijn we zeven edities verder en is de achtste begonnen. Het festival heeft zijn eigen karakter weten te bewaren. Een mix van popmuziek en andere kunstvormen. Hongerige Wolf trekt bezoekers vanuit heel Nederland en daar buiten. Marlene Bakker en Inge van Calkar Zaterdag zijn er onder meer optredens van Marlene Bakker en Meadow Lake te zien. Voor zondag staat onder meer Inge van Calkar op het programma.