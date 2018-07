Politie onderzoekt vermeende zedenzaak Oude Pekela

De politie doet onderzoek naar een vermeende zedenzaak in Oude Pekela. Een 15-jarige jongen zou eind vorig jaar misbruikt zijn in een woning aan de Spoetnikstraat. De ouders van de jongen hebben aangifte gedaan.

Er ontstond deze week de nodige ophef op social media nadat het vermeende slachtoffer het verhaal openbaar had gemaakt. De emoties in de buurt liepen daarop zo hoog op, dat de politie er aan te pas moest komen.

'Complexe zaak'

'Er is iets aan de hand, maar we weten nog niet precies wat', laat burgemeester Jaap Kuin van Pekela weten. 'Het is een complexe zaak. We ondersteunen de familie van de jongen in ieder geval op alle mogelijke manieren.'

Het vermeende slachtoffer en de verdachte hebben beiden een verstandelijke beperking. Dat maakt het onderzoek er niet gemakkelijker op. 'Dergelijke zaken zijn nu eenmaal moeilijk bewijsbaar', vertelt politiewoordvoerder Ernest Zinsmeyer. 'Daarom zijn er ook nog geen arrestaties verricht.'

'De rust bewaren'

Ondertussen worden de vermeende dader(s) op social media wel openlijk aan de schandpaal genageld. Een situatie waar de politie absoluut niet blij mee is. 'Laten we in dit stadium van het onderzoek vooral de rust bewaren, en geen volksgericht ontketenen', aldus Zinsmeyer.

Het verwijt dat de politie de zaak niet serieus neemt wijst de woordvoerder resoluut van de hand. 'Volgende week wordt het vermeende slachtoffer gehoord. Het onderzoek loopt dus, ook al zijn er nog geen grote stappen gezet.'