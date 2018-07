Zonnepark Sunbrouck geopend

Eerder dit jaar liep de aanleg van zonnepark Sunbrouck vertraging op vanwege het slechte weer, maar zaterdag is het officieel geopend.

Het particuliere zonnepark bij Zuidbroek, waarvoor een coöperatie is opgericht, telt achthonderd zonnepanelen en moet 56 huishoudens van stroom voorzien. In totaal is er op het terrein ruimte voor achttienhonderd zonnepanelen.

In bedrijf

Sinds 22 juni wordt er al stroom opgewekt. Inmiddels is er 24.000 kilowattuur geleverd.

Oude crossbaan

Gedeputeerde Nienke Homan deed zaterdag namens de provincie de opening. Het park is gebouwd op het terrein van de oude crossbaan, aan de Industrieweg in Zuidbroek.

Vertraging

In april liep het project vertraging op, door de langdurige regenval. De 7500 kilo zware transformator die op het terrein geplaatst moest worden, kon niet over de zandweg ernaartoe. Daarvoor moest het pad eerst met stenen verhard worden en dat kon pas als het droger werd.

Het park kan in principe tot 2043 mee.

