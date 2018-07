Expeditie Grunnen: Voor pech onderweg

Pech onderweg dat is voor niemand fijn. En als er dan ook nog eens de bus van Expeditie Grunnen aan komt rijden dan kruip je van ergernis het liefst zo ver mogelijk weg in je auto.

Maar zo vervelend zijn we niet hoor. Nee, we willen gewoon helpen. Startkabels zijn niet nodig, maar een lift naar huis is wel handig. En zo geschiedde.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

