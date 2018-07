Vakantiegangers opgelet! Vijf slimme inpaktips voor je koffer

Nog een paar dagen en dan heeft regio Noord ook ein-de-lijk zomervakantie. Vier jij dit heerlijk aan de Franse kust, in de Canadese bossen of misschien gewoon lekker in eigen land?

Let dan goed op want de redactie van RTV Noord heeft vijf slimme inpaktips voor je koffer op een rij gezet.

Want niets is zo irritant als een volgepropte koffer. Inpakken is geen hogere wiskunde maar een tas goed inpakken is een kunst op zich, nietwaar?

Tip 1: Het lenzenbakje

Vul je lenzenbakje met dagcrème of andere smeerseltjes. Dan hoef je niet de hele pot mee te nemen. Zeker handig als je een paar dagen de hort op gaat. Wat een ruimte in je toilettas!

Tip 2: Geen losse kabels in je tas

Pak de lader van je mobiele telefoon, game console of welk snoer dan ook en voeg ze samen in een lege brillenkoker. Geen gerommel meer met draadjes die in de knoop komen en makkelijk te vinden in je tas.

Tip 3: De geheime portemonnee

Verstop jij je geld ook altijd tussen je sokken? Niet doen. Gebruik bijvoorbeeld een halflege tandpastatube. Rol het geld daarin op en zet het vast met een knijper. Niemand die doorheeft dat jouw vakantiepegels daar verstopt zitten. Tenzij de dief dit artikel leest natuurlijk.

Tip 4: Rol je broek

Rol je kleren op in plaats van ze te vouwen. Scheelt een hoop ruimte in je bagage en een fijn voordeeltje: ze kreuken stukken minder!

Tip 5: Huishoudfolie is overal goed voor

Voorkom lekkende flacons in je tas door de bovenkant te bedekken met huishoudfolie. Je weet wel, van dat doorzichtige plastic. Je flesjes zullen niet meer lekken, zelfs niet wanneer het vliegtuig getroffen wordt door zware turbulentie. Fijne vakantie!

Bekijk hier de vijf slimme inpaktips op een rij: