Deel dit artikel:











Zonovergoten Dichters in de Prinsentuin: 'Mijn hart smelt' Het poëziefestival 'Dichters in de Prinsentuin' (Foto: Reinder Smith / RTV Noord) Bart Moeyaert (Foto: Reinder Smith / RTV Noord) (Foto: Reinder Smith / RTV Noord)

Het poëziefestival 'Dichters in de Prinsentuin' wordt dit weekend gehouden in de stad Groningen. Het is de 21ste editie van het evenement. Tientallen dichters, van oude rotten in het vak tot en met debutanten, lezen voor uit hun werk.

Geschreven door Reinder Smith

Verslaggever

Het thema dit jaar is 'Goede buren' en daarmee staan dichters uit Drenthe, Friesland en Vlaanderen centraal. Hoogtepunt van de zaterdag was de Vlaamse dichter Bart Moeyaert. Jaren op het verlanglijstje Hij stond al jaren op het verlanglijstje van het festival en kon naar eigen zeggen 'op den duur geen nee meer zeggen'. Tijdens eerdere edities was de agenda van Moeyaert al vol. 'Collega's vertelden me er al over en nu geniet ik er zelf ook van.' 'Zijn gedichten zijn geweldig' 'Mijn hart smelt als ik naar hem luister', zegt Mineke Hoekstra van het festival. 'Zijn gedichten zijn geweldig, het kan je raken in je hart.' Het festival is grotendeels gratis toegankelijk en meer dan duizenden bezoekers wisten zaterdag de Prinsentuin te vinden. Zondag verder Zondag zijn er van 13.30 tot 17.00 uur weer tientallen dichters te beluisteren in de Prinsentuin, waaronder Anton Korteweg, Joost Omen en Kees Spiering