Winnaar Lus van Roden juicht niet

Adrie Lindeman heeft de Lus van Roden gewonnen. De renner van de Noordelijke Wielervereniging Groningen kwam na 100 kilometer solo over de streep.

De Drent passeerde zonder te juichen de finish. De handen bleven in de beugels van het stuur. 'Ik dacht ik moet maar niet te gek doen.' Maar eigenlijk had hij best reden voor een uitbundige kreet of zegegebaar. Het was zijn eerste overwinning ooit bij de eliterenners.

Nog nooit gewonnen

'Ik heb misschien wel twintig keer podium gereden, maar nog nooit gewonnen. Dat zat wel een beetje in m'n hoofd.' vertelde Lindeman na de huldiging. Patrick Bos en Johan Knol stonden als nummer twee en drie op het podium.

Grote glimlach

Ploeggenoot Peter Merx uit Warfhuizen keek van een afstandje met een grote glimlach naar het tafereel op het ereschavot. 'Als ik een iemand mag kiezen die moet winnen dan is het Adrie. Die heeft voor de ploeg en ook voor mij zoveel overwinningen mede mogelijk gemaakt. Als ik het iemand gun dan is het Adrie.'

'Mooi dat het goed valt'

Toen Lindeman vlak voor het ingaan van de laatste ronde demarreerde, hield Merx de benen stil in de kopgroep. 'Het is wel mooi dat het nu een keer goed valt. Ik ben superblij dat Peter dit voor me heeft willen doen.'

Smaakt naar meer

De eerste overwinning smaakt naar meer. 'Ik ben nu 32 jaar en wil graag nog een klassieker winnen. En dan gaan de handen zeker weten de lucht in.'