Steppekiekendief broedt opnieuw, maar nest mislukt: 'Uniek, maar zonder happy end'

De steppekiekendief die vorig jaar vogelaars in vervoering bracht en samen met haar partner vier jongen grootbracht, is teruggekeerd in onze provincie. Ze paarde deze keer met een grauwe kiekendief, maar dit keer kwam het nest niet uit.

Een broedende steppekiekendief is een zeldzaamheid in onze provincie. Toen het broedpaartje hier vorig jaar neerstreek, was dat de eerste keer ooit in Nederland.

Dit jaar werd de steppekiekendief op 7 mei voor het eerst weer gesignaleerd. Nu dus in het gezelschap van een grauwe kiekendiefman.

Nest mislukt

Uit waarnemingen bleek dat ze samen een nest hadden gebouwd, waarin ook eieren lagen. Maar die zijn uiteindelijk niet uitgekomen.

'Uniek, maar zonder happy end', beschrijft vogelaar Martijn Bot het op de site Birding Holland.

In Europa waren al wel eerder broedpaartjes van een steppekiekendief en een grauwe kiekendief, maar dan ging het om een steppekiekendiefman. En in dit geval was het vrouwtje dus een steppekiekendief.

