Nog één dag langere reistijd van en naar de Randstad

Wie met de trein vanuit Groningen via Zwolle richting de Randstad wil, hoeft vanaf maandag geen rekening meer te houden met extra reistijd.

De treinen gaan dan weer volgens dienstregeling rijden, nadat bij Zwolle twee weken lang is gewerkt aan het spoor.

Per bus

Treinen vanuit Groningen (en Leeuwarden) gaan deze zondag nog niet verder dan Meppel. Vandaar moet de reis per bus voortgezet worden.

Vanuit de Randstad stopt de treinreis in 't Harde, om via Zwolle per bus naar Meppel te reizen. Dat is deze zondag ook nog het geval, maar vanaf maandag kan het treinverkeer gewoon weer langs station Zwolle.

Lees ook:

- Het spoor bij Zwolle gaat eruit: langere reistijd richting Randstad