Rechtszaak moord Warfhuizen op laatste moment uitgesteld

De rechtszaak tegen de man die begin februari de 46-jarige Anja Hoek uit Warfhuizen zou hebben vermoord, is op het laatse moment uitgesteld. De rechtbank in Groningen zou zich maandag over de zaak buigen, maar nog niet alle onderzoeksrapportages zijn binnen.

De 33-jarige Rutger van B. zou het slachtoffer op zondag 11 februari met geweld om het leven hebben gebracht in haar woning aan de Baron van Asbeckweg in Warfhuizen. Hij werd in de woning van de vrouw, waar hij mee samenwoonde, aangehouden. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van moord met voorbedachte rade dan wel doodslag.

Bekend bij de instanties

Zowel de verdachte als het slachtoffer waren bekend bij de gemeente De Marne en de politie. Ze kregen verschillende vormen van zorg. Zo kampte de verdachte al jaren met een alcoholverslaving.

Nog geen nieuwe datum

In overleg met betrokken partijen is besloten om de rechtszaak in te trekken. Wanneer Rutger van B. zich nu moet verantwoorden, is nog niet bekend.

