Gyas-roeiers in Zwitserland gesteund door honderd fans: 'Geweldig, dat is wel kicken' Gyas-leden in Zwitserland (Foto: Koos Bauman)

Zo'n honderd leden van de Groningse roeivereniging Gyas zijn in Zwitserland bij de finale van de wereldbeker in Luzern. 'Geweldig, dat is wel kicken', zegt roeister Sophie Souwer over de steun langs het water.

Souwer roeide als lid van de vrouwen dubbelvier naar een bronzen medaille. 'Er hing ook een spandoek met bemoedigende woorden. Ik haal er motivatie uit.' Gyas is met vier roeiers actief bij de wereldbekerfinale, Aegir - ook een stad-Groninger roeiclub - is met één deelnemer vertegenwoordigd. 'Jaarlijks uitje' 'Voor ons is dit een jaarlijks uitje om onze toproeiers en -roeisters aan te moedigen', zegt Gyas-voorzitter Beimen Vellinga. De Groningers staan bij de start. 'Volgens mij roeien ze allemaal hun hardste vijfhonderd meter ooit', lacht Vellinga. 'Zoveel man bij de start die geluid maken: dat is wel lekker. Leuk dat ze er zijn, dat geeft een goed gevoel', vertelt roeister Marloes Oldenburg. 'Nu kan het' Een van de Gyas-leden langs het Zwitserse water is Leonie van Zuiden. 'We zijn hier nu lekker vakantie aan het vieren. We zijn uit training, nu kan het. Lekker gezellig met elkaar. Even niet meer aan de spanning denken van het zelf wedstrijdroeien.'