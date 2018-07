Pekelder redt twee mensen van verdrinkingsdood

De 77-jarige Hendrik de Jonge uit Oude Pekela en zijn vrouw schrokken zich afgelopen vrijdag wild toen ze verderop een auto in de sloot zagen belanden. Het gebeurde op de N368 tussen Blijham en Wedde. Meneer De Jonge bedacht zich geen moment. Hij rende zijn auto uit en sprong de sloot in.

In het zonnetje

Het team van Expeditie Grunnen kreeg een tip van een kennis van het echtpaar De Jonge om hen in het zonnetje te zetten na deze heldendaad. 'Het eerste wat ik dacht was dat ik ze moest helpen', vertelt meneer De Jonge.



Kopje onder

'Er zaten drie mensen in de auto. De eerste man was er al uit toen wij kwamen. Een man en een vrouw zaten nog op de kop in de auto. Ik wilde de man eruit trekken, maar zijn gordel zat nog vast. Ik ben toen kopje onder gegaan om de gordel los te maken en heb de man eruit geholpen. De vrouw was er toen al bijna uit, die heb ik nog snel bevrijd.'

Sinaasappels kopen

Presentator Ronald Niemeijer noemt hem de bescheiden held van Oude Pekela. 'Je bent daarna gewoon weer heel normaal in de auto gestapt en verder gereden?' vraagt hij. Meneer De Jonge lacht. 'Ja, met natte schoenen en natte broek ben ik sinaasappels gaan kopen.'



Held

'De man zei dat hij was verdronken als ik er niet was geweest', zegt De Jonge. Ronald legt zijn hand op de schouder van meneer De Jonge en zegt: 'Fijn dat ik u ontmoet heb. U bent echt een held.'

