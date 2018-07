Deel dit artikel:











Expeditie Grunnen viert kerst met 33 graden (Foto: Petra Mulder / Expeditie Grunnen)

'It'll be lonely this Christmas, without you to hold', klonk er uit het seniorenflat De Meerpaal in Veendam. Daar repeteerden vier mensen, die zich 'het kwartet' noemen voor het aankomende kerstoptreden in De Meerpaal. Het team van Expeditie Grunnen zong een refreintje mee en nam daarna plaats bij de bewoners die heerlijk in het zonnetje zaten te genieten op het terras.

Met gas over de plas! De tweede editie van dit evenement vond plaats in Borgersworld. Wat een prachtig weer hadden ze erbij. Deelnemers fietsten over een smal parcours om zo snel mogelijk de bel te luiden. Er waren genoeg bezoekers die lekker van de zon genoten. Ook in Expeditie Grunnen: - Pekelder redt twee mensen van verdrinkingsdood

- Zwitsers gezin op camping in Engelbert

- De grootste speelkaartenverzameling in het kleinste dorp van Nederland

- Man neemt plant mee op de fiets

- Kinderen nemen een duik in Oude Pekela

- En nog veel meer! Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist. Wat is Expeditie Grunnen? Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!