Mollema met vuist in de lucht over de streep

Bauke Mollema heeft de zware rit over de kasseien van Noord Frankrijk goed overleefd. Hij kwam binnen in de groep met alle favorieten.

Even daarvoor won ploeggenoot John Degenkolb de etappe naar Roubaix. Mollema kwam met de vuist in de lucht over de finish.

De Groninger kwam op 75 kilometer van de aankomst in de problemen na een valpartij. Hij moest van fiets wisselen vanwege schakelproblemen. Hij reed de etappe uit op de fiets van Michael Gogl.

Maandag is een rustdag in de Tour de France. Vanaf dinsdag trekt het peloton de Alpen in.