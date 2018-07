Vader snoekt, kinderen zeilen

Max en Tess Cuperus uit Delfzijl hadden zondag niet zoveel succes als hun vader. Broer en zus deden mee aan het NK Flits op het Schildmeer. Vader had weinig oog voor hun prestaties.

Hij stond op één van de steigers te vissen en ving een snoek van rond de negentig centimeter. 'Hij heeft altijd de hengels in de kofferbak liggen' zegt zijn twaalfjarige zoon Max. 'Hij doet eigenlijk nooit anders als wij aan het varen zijn.'

Hengels aan de kant gelegd

Vader staat wel klaar als zijn twee kinderen aanleggen in de haven van het Schildmeer, nadat ze drie wedstrijden hebben gevaren. De hengels heeft hij dan al aan de kant gelegd. Max en Tess eindigen in de middenmoot van het kampioenschap waaraan 47 boten meedoen.

Weleens ruzie

'Ik vind dat mijn vader het beste gepresteerd heeft vandaag. Maar het was ook eerst even moeilijk in de boot. Broer en zus hè, dan heb je weleens ruzie. Later ging het beter dus ik ben best tevreden.' zegt de negenjarige Tess.

Snoek wordt teruggezet

Max wil nog wel even kwijt dat zijn vader af en toe opschept over zijn vangsten. 'Hij snakt wel eens hoor.' Maar gelukkig zijn er foto's van de snoek die uiteraard weer keurig teruggezet wordt.