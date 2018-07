Brandweerauto vast in sloot

Een blusvoertuig van de brandweer kwam zondagmiddag vast te zitten in een sloot aan het Ds. Christophoripad in Appingedam.

De brandweerauto reed achteruit door een weiland naar een kleine brand in het weiland. Hierbij werd een sloot over het hoofd gezien, waar de auto met de achterkant in belandde.

De brandweer heeft de brand vervolgens geblust terwijl de brandweerauto deels in de sloot geparkeerd stond. De brand kon snel worden gedoofd. Na het blussen van de brand werd een brandweerauto met een kraan opgeroepen van de brandweerpost in Delfzijl.

Met hulp van de tweede brandweerauto, lukte het om de wagen weer op het vaste land te zetten. Voor zover bekend is er geen schade aan het voertuig door het ongeluk.