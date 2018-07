Groningse Kroaten zien hun helden de WK-finale verliezen

Ze waren er dichtbij, maar uiteindelijk moesten ook de Kroaten het hoofd buigen voor Frankrijk. In een zinderende finale wonnen 'Les Bleus' met 4-2 van de dapper strijdende Kroaten.

Kroatische roots

In de kantine van voetbalclub Mamio in de Groningse wijk Paddepoel hadden zich vijftig Groningers met Kroatische roots verzameld om samen de finale te kijken. Enorme euforie ontstond na de 1-1 gelijkmaker van Perisic. Voor rust kwamen de Fransen weer op voorsprong door een benutte strafschop van Griezmann.

Beslissing

Na de onderbreking vloeiden langzaam maar zeker de krachten uit de Kroatische benen. De fans bleven fanatiek meeleven in de bomvolle kantine. Twee doelpunten in zes minuten van de Fransen, Pogba in de 59e minuut en Mbappé in de 65e minuut, beslisten het duel.

Sprankje hoop

Een enorme blunder van de Franse doelman Lloris, afgestraft door Mandzukic twintig minuten voor tijd, gaf de Kroaten nog een sprankje hoop, maar de verdediging van 'De Haantjes' bleef in de slotfase verder zonder grote problemen op de been. Zo veroverden de Fransen hun tweede wereldtitel na hun eerste succes in 1998.

Trots op deze ploeg

'Grote ploegen winnen altijd WK's,' was de eerste reactie van een teleurgestelde Kroatische supporter. Om daar meteen aan toe te voegen. 'We zijn enorm trots op deze ploeg. Je moet eerlijk zijn, vandaag was Frankrijk de betere ploeg. Ik vond de eerste twee goals van hun dubieus, maar dat hoort er ook bij. Ik ben een sportman, dan moet je ook tegen je verlies kunnnen. Wij zijn trots op onze ploeg, ze hebben gevochten als leeuwen.'

Kippenvel

En daarna werd het geluidssysteem opgevoerd, klonken er Kroatische liederen en haakten alles supporters de armen in elkaar om een hartverwarmende ode aan hun team te brengen. Kippenvel.