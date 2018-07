Het regent donaties voor immuuntherapie zieke Wendy (40)

Wendy Wagenaar (40) uit Eelderwolde kreeg onlangs te horen dat de eierstokkanker bij haar terug is. Een 125.000 euro kostende behandeling in Duitsland kan helpen. Via crowdfunding heeft ze dat bedrag bijna binnen.

'Wat ik wil, is nog niet bewezen genoeg. Het is voor mij in Nederland niet te halen', zegt Wagenaar tegen Omrop Fryslân.

'Ik wil heel graag immuuntherapie volgen. Zoals ik het aan mijn kinderen heb verteld: het is eigenlijk een legertje soldaten in je lijf die helpen om de boel op te ruimen.'

Goed gevoel

De behandeling wordt gedaan in Keulen. Vorige week reisde Wendy met haar vriend naar Duitsland. Om vragen te stellen en om te kijken of het goed voelde om deze stap te zetten. En het gevoel was goed.

Ik heb een doneeractie opgestart, al mijn grenzen van trots en koppigheid voorbij Wendy Wagenaar

'Zet je trots opzij'

'Als ik een ton of twee ton zou bezitten, was ik al geweest', legt ze uit. 'Mijn omgeving begon tegen mij aan te schoppen. Die zeiden: zet je trots opzij, je moet zorgen dat je de financiele mogelijkheid krijgt.'

'Ik heb een doneeractie opgestart, al mijn grenzen van trots en koppigheid voorbij. En het loopt als een tierelier.' De teller loopt sinds het starten van de actie met de minuut op. Maandag aan het begin van de ochtend was er al zo'n 111.000 euro gedoneerd.

Je kijkt heel erg naar de toekomst, maar ziet dat het verleden je steunt Wendy Wagenaar

Overdonderd

'Het heeft mij overdonderd. Ik geloof in de kracht van een sociaal medium. Maar hoe snel het is opgepakt, is zo mooi. Ik durf haast niet meer te lezen, omdat ik denk: zou diegene per ongeluk een nul erachter gezet hebben.'

'Je kijkt heel erg naar de toekomst, maar ziet dat het verleden je steunt. Mijn geboorteplaats Drachten gaat massaal los, mijn oude studiegenoten uit Groningen gaan massaal los. Ik vind het bijna too much.'