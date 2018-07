Bij recyclingbedrijf Sita aan de Gideonweg in Stad woedde maandagochtend een brandje in een loods.

De brandlucht was rond zevenen tot voorbij het Europapark te ruiken.

Het is niet de eerste keer dat er brand is bij het bedrijf achter de Euroborg. Ook in 2013 en in 2016 moest de brandweer uitrukken.