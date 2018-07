Brand Bourtange: 'Het was een gevalletje pech'

'Het was zeker schrikken', zegt Hendri Meendering, de vestingmanager van Bourtange. Zondagmiddag heeft er op een vestingwal enige tijd een brand gewoed door het kanonschieten. De brandweer heeft uiteindelijk het vuur geblust.

'De vestingwallen zijn door het warme weer ontzettend droog. Bij het kanonschieten komt er een beetje vuur vrij. We schieten een propje papier weg en dat propje is terecht gekomen op een vestingwal', zegt Meendering.

Sneller dan verwacht

Bij het kanonschieten staat er altijd een emmer water klaar. Er is eerst geprobeerd om het vuur zelf te blussen, maar door de droogte lukte dat niet. 'Het waaide een beetje en het vuur verspreidde zich daarom sneller dan verwacht. We moesten de brandweer inschakelen.'

Gevalletje pech

De droogte in Nederland houdt al enige tijd aan door het warme weer. Dat is voor de vestiging Bourtange geen reden om niet het kanon af te voeren. 'Er gebeurt normaal nooit iets. Het was echt een gevalletje pech. Er is geen sprake geweest van gevaar', zegt Hendri Meendering.

Emmer water

Volgende week zondag wordt het kanon gewoon weer gebruikt om 15:00 uur. Wel wordt er gekeken of er geschoten gaat worden met het kleine of grote kanon en op welke ondergrond. 'En de grote emmer water staat ook weer klaar.'

Lees ook:

- Brand op vestingwal Bourtange geblust