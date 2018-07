Deel dit artikel:











Garnalenvisser: 'Van tien euro per kilo naar drie euro' (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

In korte tijd is de prijs die vissers krijgen voor hun garnalen stevig gezakt. 'In drie weken tijd zijn we van een tientje naar drie euro per kilo gegaan', zegt garnalenvisser Henk Buijtjes.

De oorzaak van de prijsdaling is de grote hoeveelheden garnalen die nu gevangen worden. 'Vorige week kreeg ik 3.29 euro voor een kilo garnalen. Een daarvoor was het nog een tientje!' Echt in de problemen komt garnalenvisser Buijtjes nog niet, maar het moet niet te lang duren. Veel jong grut Volgens de visser is rond de langste dag altijd een ijkpunt. Dan komt er veel jong grut in de netten. Dat is nu ook het geval, maar het is eerder dan normaal. Daar speelt het mooie weer een rol in. 'Nederland is de prijsbepaler van de garnalen en doordat er meer aanbod is dan vraag daalt de prijs.' Allemaal individuen Buijtjes denkt dat heel verstandig is dat er wat rustiger aan wordt gedaan met de vangst. 'We moeten wat grover vissen.' Het is wel de vraag of het gaat lukken, want de garnalenvissers zijn allemaal individuen. Jammer voor de consument Worden de garnalen nu ook voor de consument goedkoper? 'Nee, het is niet zo dat het direct wordt doorberekend naar de consument. Sorry, het valt dus tegen voor de consument.'

