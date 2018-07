Zeven Groninger horecazaken krijgen een nieuwe eigenaar na overname

John en Renske Bos stoppen met hun cateringbedrijf Bos&Bos Catering. Horecabedrijf Vermaat uit IJsselstein neemt het familiebedrijf per 1 oktober over.

Volgens Renske Bos was 'verder doorgroeien persoonlijk geen ambitie meer'.

De overname betekent dat de volgende horecagelegenheden in Utrechtse handen komen:

- Bites&Flights op Groningen Airport Eelde

- Mendini Restaurant in het Groninger Museum

- Grand Café Krul in het Drents Museum

- Huis de Beurs

- Het huidige Groninger Forum aan het Hereplein

- DOT Groningen

- Paviljoen Sterrebos

'Vermaat is een vergelijkbaar familiebedrijf, dat dezelfde taal spreekt als wij', zegt Renske Bos. 'Zij zijn alleen een beetje groter.'

Groninger Forum

Vermaat gaat overigens ook de horeca verzorgen in het nieuwe Groninger Forum.

Ook is Vermaat verantwoordelijk voor onder meer het met een Michelinster bekroonde restaurant RIJKS van het Rijksmuseum in Amsterdam.

