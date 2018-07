Jan Mulder komt met een roman over Groningen

De nieuwe roman 'Liefde & Aardbevingen' van columnist en oud-voetballer Jan Mulder wordt gepresenteerd als zijn 'grote Groninger roman'.

Op de site van uitgeverij De Bezige Bij staat kort beschreven waar het verhaal over gaat. De roman vertelt het verhaal van kruidenier Wilhelmus die in een Gronings dorp woont. 'De kruidenier ontfermt zich over de lichamen van de talrijke zielen die in hun zware boerenbestaan geen andere uitweg zagen dan in de put te springen,' meldt de site.

Verschijnt in november

'Het is een onvergetelijk portret van een tragisch leven in een veranderende samenleving', aldus de uitgeverij. De roman komt in november uit. Eerder schreef Jan Mulder al de roman 'Iris' en het boekenweekgeschenk 'Labradoedel'.

