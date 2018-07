Betrokkenen windparken krijgen dreigbrief: 'Wij staan niet in voor de veiligheid van uw personeel'

Bij 34 ondernemingen en organisaties die betrokken zijn bij de windparken in Groningen en Drenthe is een dreigbrief op de mat gevallen. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

In de brief wordt gewaarschuwd voor 'verstrekkende gevolgen', aldus de krant. Een quote luidt: 'Wij staan niet in voor de veiligheid van uw personeel.'

De brief is ondertekend door 'belaagde en bedreigde burgers uit Groningen en Drenthe' en verstuurd naar projectontwikkelaars, turbinebouwers, leveranciers van onderdelen, banken, een gerenommeerd advocatenbureau en belangenbehartigers in de bouw.

Zware beveiligingseisen

De briefstuurders voelen zich naar eigen zeggen behandeld als uitschot door de overheid en initiatiefnemers van de windparken.

'Meewerken of verrijken aan onze ondergang zal voor uw bedrijf en uw reputatie verstrekkende gevolgen hebben', staat in de brief. 'Zware beveiligingseisen bij windparken zullen op alle locaties waar uw bedrijfsnaam in beeld wordt gebracht noodzakelijk zijn'.

'Ten overvloede wijze wij erop dat de windlobby gesteund door de overheid na het gaswinningsdebacle opnieuw aan de wortel raakt van het bestaan van de noordelijke inwoners en ondernemers, waardoor de acties alleen maar zullen verhevigen.'

Melding

Woordvoerder Jorrit de Jong van Innogy Windpower laat tegenover de krant weten dat er inmiddels melding is gedaan bij de politie.

'Wij veroordelen de wijze waarop enkelingen tegen deze winparken menen te moeten ageren ten zeerste.'

Langer protest

De komst van windmolens of windmolenparken is al jaren een omstreden thema in onze provincie. Er is vaker tegen geprotesteerd met provocerende methodes.

Zo werden in april nog Duitse vlaggetjes met hakenkruisen langs de N33 geplaatst. Ook hier werd Innogy genoemd.

