Platform Storm over dreigbrieven: 'Niet goed te praten, maar wel te begrijpen'

'Niet goed te keuren, maar absoluut te begrijpen.' Zo reageert voorzitter Jan Nieboer van Platform Storm op de dreigbrieven die naar 34 organisaties zijn gestuurd, die betrokken zijn bij de bouw van een windmolenparken in Groningen en Drenthe.

De actiegroep vecht al lange tijd tegen de bouw van windmolenparken in het Mondengebied bij Stadskanaal.

Frustratie zit diep

Nieboer kijkt niet op van de wijdverspreide dreigbrieven. 'Ik heb hier zo vaak voor gewaarschuwd. De frustratie zit zo diep. Het kan niet goed gaan als ze hiermee doorgaan.'

Volgens hem zijn de mensen door de komst van het windmolenpark in het mondengebied zwaar getergd. 'Mensen hebben hun emoties niet meer in de hand. Ze voelen zich in hun bestaan bedreigd.'

Gerichte actie

Hij zegt niet te weten wie de brieven hebben verstuurd. 'Je kunt wel concluderen dat het een heel gerichte actie is van mensen die weten wat ze doen. Daar is heel goed over nagedacht. Mensen in dit gebied zijn doorgaans rustig. Als je ze zover krijgt dat ze dit soort dingen doen dan zegt dat genoeg.'

De Raad van State zette eerder dit jaar het licht op groen voor de bouw van 45 windmolens in het Mondengebied. Inmiddels worden de eerste voorbereidingen getroffen voor de bouw van het park.

Waarschuwing

Nieboer komt met een duidelijke waarschuwing: 'Als de overheid dit niet stopt, dan gaat het hier echt fout. Deze brieven zijn een absoluut noodsignaal. Het zou dom zijn om dat te negeren.'

Eerder werden al eens drie mensen aangehouden, die een nepbrief namens het ministerie van Economische Zaken zouden hebben verstuurd. Tot vervolging is het nooit gekomen

Lees ook:



- Betrokkenen windparken krijgen dreigbrief: 'Wij staan niet in voor de veiligheid van uw personeel'

- Inwoners Mondengebied krijgen nepbrief over windmolens

- Verdachten nepbrief windmolens weer op vrije voeten