Nog even doorbijten: appels zijn duur, maar nieuwe oogst lijkt goed

Wie van appels houdt heeft het al wel gemerkt: voor appels moet je dit jaar de portemonnee flink trekken. Door de slechte oogst van vorig jaar ligt de prijs hoog.

Marijke van Woudenberg van Oudebosch Fruit in Niehove: 'De oogst in heel Europa was vorig jaar slecht; we hebben toen nog laat vorst gehad.' Op dit moment verkoopt het Groningse bedrijf de laatste appels uit de oogst van vorig jaar. De prijs van deze Jonagold- en Golden Delicious-appels ligt een euro per vier kilo hoger dan normaal.

De populaire Elstar

Ook de populaire Elstar-appel kostte meer. 'Wij hebben de Elstar eerder dit jaar al afgezet. Vier kilo kostte dit jaar 6,50 euro. Vorig jaar was dat zo'n vier euro.'

In september worden de eerste nieuwe appels geplukt. Volgens Van Woudenberg ziet het er dit jaar beter uit. Het is geen overvloedige oogst, maar de appels hangen er wel goed bij. 'In augustus komt er een Europese oogstraming, dan weten we meer over de te verwachten oogst.'

De droogte speelt geen rol

De droogte speelt het bedrijf geen parten; de appels krijgen extra water. 'De boomgaard ziet er goed uit; als het zo blijft zijn we blij. Maar er hoeft maar één hagelbui te komen en weg is het.'

Naar verwachting is de oogst vroeg dit jaar. Van Woudenberg denkt half oktober alle appels binnen te hebben.

