Rondje Groningen: Druk op het terras? Maak je eigen terras!

Ja, het is warm. En daar gaat iedereen met zijn of haar eigen manier mee om. Vreemd genoeg zakt het kwik straks eenmalig ver beneden de nul. Maar het is nu perfect weer om deze editie van Rondje Groningen eens rustig door te scrollen.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur stipt zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen.

1) Extreme kou op komst!

De rokjes en korte broeken zijn op deze zonovergoten dagen volop te bewonderen, maar op 23 juli kunnen de winterjassen weer uit de kast. Want dankzij een oplettende Kor Berghuis weten we dat het die dag -54 wordt. Of zou iemand bij Buienradar een zonnesteek hebben?



2) Baas boven Baas

Na FC Groningen zes jaar lang op de voet te hebben gevolgd, kiest Elwin Baas voor een andere uitdaging binnen RTV Noord. Maar niet voordat FC Groningen hem maandag na afloop van een persconferentie bedankte voor de samenwerking.



3) Chabot nu al populair in Groningen

Die belegde persconferentie door FC Groningen vond overigens plaats om verdediger Jeffrey Chabot te presenteren. Een oplettende voetballiefhebber spotte in Stad al een eerste liefdesverklaring aan het adres van de nieuwste FC-aanwinst.



4) Rouwpost

Eén van de medewerkers van Omapost, waarmee je ouderen makkelijk een kaartje kunt sturen, is plotseling overleden. Het Groningse bedrijf laat weten dat je zijn familie een kaart kunt sturen.



5) Terras-de-luxe

Met deze temperaturen is het in de Poelestraat doorgaans lastig zoeken naar een onbezet terrasje. Geen probleem, moeten deze Stadjers gedacht hebben. 'Maken we er toch zelf eentje mét zwembad?'



6) Carnaval op Zwarte Cross

Pé en Rinus zijn alleen populair in Stad en Ommeland? Welnee joh. Kijk hier hoe ze iedereen uit hun dak laten gaan tijdens de Zwarte Cross in het Gelderse Lichtenvoorde. Voor de gelegenheid hebben ze de tekst van Carnaval in 't Noorden wat meer op de Achterhoek afgestemd.



7) Wensballonwens

Landschapsbeheerder René Oosterhuis vindt iets van wensballonnen. En wie hart voor de natuur heeft, kan het moeilijk met hem oneens zijn.



8) Familiekiekje

Dan maar wat nieuws uit de natuur met een vrolijker tintje. Want wanneer vang je nou een complete Groningse familie zeearend op onderstaande manier in één beeld? Het lukte Thijs Glastra, en zeg nou eerlijk: zo'n kiekje bekijk je toch minstens vijfmaal opnieuw?



9) Naar onderééééén

Het komt in onze provincie vaker voor dat er een windmolen bijgebouwd wordt, dan dat er één verdwijnt. Toch gebeurde dat laatste vandaag in de Eemshaven, omdat er een heliport voor in de plaats komt. Ziet er eigenlijk best bijzonder uit, zo'n windmolensloop.



10) Dik Doun met Burdy

Het tienjarige bestaan van Wat Aans levert tal van leuke video's op van diverse prominenten uit het Noorden. Ditmaal was het de beurt aan Burdy, die ook wel van Dik Doun houdt.



