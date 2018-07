Lopend Vuur: Ik drink nooit als ik nog moet rijden

"Glaasje op, laat je rijden". Al in de jaren '60 was dat een gevleugelde kreet. En ook de Bob is inmiddels een bekend begrip.

Toch kruipt menigeen nog met een slok op achter het stuur. In Noord-Nederland en in Limburg worden in het weekend de meeste mensen met drank op achter het stuur aangehouden. Dat blijkt uit cijfers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Hoe zit dat bij jou?



En als je iemand bent die toch af en toe een glas neemt voordat je achter het stuur stapt:

Hoe ga jij om met drank in het verkeer? Spreek je mensen er ook op aan of vind je dat niet jouw taak?

