Meer weggebruikers in Noord-Nederland betrapt met alcohol op

Het aantal mensen dat bij politiecontroles met teveel drank op achter het stuur zit is gegroeid tot 2 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Er vonden tussen 2015 en 2017 in Groningen twee grootschalige controles plaats. Daarbij zijn 317 weggebruikers staande gehouden, waarvan er tien zijn aangehouden.

Hoogste percentage van het land

Alleen in Limburg wordt ook twee procent van de gecontroleerde weggebruikers betrapt. In andere landsdelen ligt dit aandeel lager.

Het aantal mensen dat met drank op achter het stuur kruipt, groeit in Noord-Nederland al sinds 2010. Dit in tegenstelling tot Nederland als geheel. Daar is al een aantal periodes een dalende trend. 1,4 procent van de weggebruikers die is betrapt met een borrel teveel op in 2017 ten opzichte van 4 procent in 2002

Lees verder na onderstaande grafiek.



Verklaring

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kon er geen verklaring voor geven dat in het noorden van het land steeds meer weggebruikers worden betrapt op een te hoog alcoholpercentage in het bloed.

'Wat we uit het verleden wel weten is dat er vaker overtredingen zijn in landelijke gebieden dan in stedelijke gebieden', zegt een woordvoerder van het ministerie. 'Maar naar de oorzaken voor deze stijging is door ons geen onderzoek gedaan.'

Overtreding

De woordvoerder voegt eraan toe dat mensen die met 0,5 promille of minder achter het stuur zitten niet in deze cijfers zijn meegenomen, omdat dit geen mensen zijn die in overtreding zijn.

De politie Noord-Nederland kon geen toelichting of verklaring geven omdat de politie niet de eigenaar van deze statistieken is.

Kleinere pakkans

RTL Nieuws meldde eerder dat in Nederland de pakkans voor mensen met een flinke borrel achter de kiezen een stuk kleiner is geworden. Dat is omdat er alcoholcontroles zijn verdwenen.

Lopend Vuur

Bij het Lopend Vuur is de stelling vandaag: 'Ik drink nooit als ik nog moet rijden.'