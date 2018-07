Burgemeester over brand Bourtange: 'Een emmer water is nogal beperkt'

'Het kan best een gevalletje pech zijn, maar het is een risico wat we eigenlijk niet kunnen lopen.' Dat zegt burgemeester Leendert Klaassen van de gemeente Westerwolde over de brand die gisteren woedde op de vestingwal van Bourtange.

De brand ontstond door het wekelijkse kanonschieten in de vesting. 'Wat mij betreft is er wel aanleiding om met de vestingmanager en de voorzitter van het exercitiepeleton even te praten over wat we in deze tijd moeten gaan doen', aldus de burgemeester.

Gerichte maatregelen

'Ik denk dat het mogelijk is om met wat gerichte maatregelen, dit soort risico's te voorkomen. Daar wil ik graag het goede advies en het goede gesprek over hebben', vervolgt de burgemeester.

Ik voel aan de ene kant heel goed dat bij de activiteiten in de vesting, ook het afschieten van een kanon hoort Leendert Klaassen - burgemeester Westerwolde

Emmer water

De maatregel die de organisatie had genomen, was het klaarzetten van een emmer water. 'Dat lijkt mij nogal beperkt', zegt Klaassen. 'Ik heb ondertussen aan de brandweer gevraagd om een preventieadvies af te geven over deze situatie, om te kijken wat er kan.'

'Want ik voel aan de ene kant heel goed dat bij de activiteiten in de vesting, ook het afschieten van een kanon hoort. Dat illustreert de authenticiteit van de plek.'

Geen risico's lopen

'Tegelijkertijd willen we geen risico's lopen. Noch in de vesting zelf, noch in de directe omgeving van de vesting. Het is heel erg droog. We zien op allerlei plekken in het land, ook in onze gemeente, dat het makkelijk tot branden leidt', aldus Klaassen.

Eén vonk kan grote gevolgen hebben Leendert Klaassen - burgemeester Westerwolde

Omgeving van schot nat houden

'Eén vonk kan grote gevolgen hebben. Wij denken aan proberen de omgeving van het schot nat te houden. Je kunt je ook omstandigheden voorstellen dat je zegt: laten we maar even een poos niet schieten', vervolgt Klaassen.

Later deze week meer duidelijkheid

Op de vraag of wat hem betreft het komend weekend en het weekend erna niet geschoten gaat worden, zegt Klaassen: 'Dat is wel echt het uiterste geval. We gaan ons best doen om te zorgen dat er wel geschoten wordt, maar zonder risico's.' Hij vermoedt in de loop van deze week meer te weten over de maatregelen.

