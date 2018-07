Chabot gepresenteerd na 'stroeve' onderhandelingen: 'Als een pitbull in vastgebeten'

Jeffrey Chabot heeft zijn handtekening gezet onder een vierjarig contract bij FC Groningen. 'Ik ben blij hier te zijn. Een groot stadion en superfans. Ik heb alleen maar goede verhalen over Groningen gehoord.'

De 20-jarige verdediger komt over van het gedegradeerde Sparta. Hij gaat spelen met rugnummer 24.

Pitbull

Algemeen directeur Hans Nijland spreekt van 'hartstikke stroeve en moeizame onderhandelingen' met Sparta. 'Dat heeft niks te maken met Jeff, maar met Sparta. Dat is hun goed recht. We hebben ons daar als een pitbull in vastgebeten. Als je iets per se wil, moet je zorgen dat je het voor elkaar krijgt.'

'We zijn blij dat we onze selectie voor elkaar hebben. Althans, als er geen spelers meer vertrekken bij FC Groningen.'

Onderonsje op Mallorca

Technisch manager Ron Jans zocht contact met Chabots zaakwaarnemer, die op Mallorca zat. Wat wilde het toeval; Jans ook. Hij pakte de auto en het eerste gesprek was een feit.

Toch leek het mis te gaan toen het Duitse FC Ingolstadt 04 interesse toonde. 'Op een gegeven moment verloren we de slag, maar die transfer ging niet door', zegt Jans. 'Er werd contact opgenomen en we hebben ons er meteen weer in vastgebeten.'

Chabot tekent zijn contract. Tekst gaat verder onder de foto.



'Levensgevaarlijk'

Jans ziet veel positieve punten bij de nieuwe aanwinst. 'Hij speelt 77 procent van zijn passes vooruit. En bij spelhervattingen is hij levensgevaarlijk. Hij voldoet heel erg aan wat wij bij FC Groningen zoeken in een verdediger.'

'Maar hij maakt ook nog wel eens een overtredinkje. En pakte ook een rood kaartje vorig seizoen. Daar moet hij door ervaring nog iets minder wild in worden. Hij moet knokken voor minuten en daar staat hij voor open.'

Is het Julian of Jeffrey?

Wat rest is dé vraag der vragen. Is zijn voornaam Julian of Jeffrey?

'Op papier is het Julian. Jeffrey is mijn tweede naam. Ik ben altijd Jeff genoemd', geeft Chabot zelf uitsluitsel. Voor de volledigheid: zijn achternaam wordt op z'n Frans uitgesproken: sjabbó.

