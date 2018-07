Hrustic verlengt bij de FC; Moltmaker nieuwe coördinator scouting

FC Groningen heeft het contract met Ajdin Hrustic opengebroken. Zijn contract zou volgend jaar aflopen, maar is nu met twee jaar verlengd. De 22-jarige middenvelder ligt nu vast tot medio 2021.

Hrustic debuteerde op 1 april 2017 in de hoofdmacht van de FC. Hij kwam als invaller binnen de lijnen in de uitwedstrijd tegen AZ (0-0). Zijn eerste basisplek volgde op 20 augustus 2017 op bezoek bij Ajax.

De Australiër speelde tot nu toe 26 duels in het shirt van de FC. Hierin kwam hij drie keer tot scoren.

Coördinator scouting

Ook buiten de lijnen had de FC transfernieuws. Peter Moltmaker wordt doorgeschoven vanuit de hoofd jeugdscouting naar de functie van coördinator scouting.

Deze functie was vacant na het vertrek van Carlos Aalbers.

Effectief scouten

'We zijn hartstikke blij dat we de overeenkomst met Peter aan zijn gegaan', zegt technisch manager Ron Jans. 'Peter en ik gaan naar een data-videoscout en willen nog meer ogen in het buitenland.'