Buurtbrandweerman Oldenhof geeft tips voor de vakantie

Heb je ooit wel eens gehoord van de buurtbrandweerman? Luc Oldenhof is dat en hij is begonnen in De Wijert. Vanaf begin dit jaar heeft hij ook een deel van Helpman onder zijn hoede.

'Een buurtbrandweerman betekent letterlijk een brandweerman, maar dan in de buurt', zegt Luc Oldenhof. Deze brandweermannen bewegen zich in wijken. Ook is er een keer per week een inloopspreekuur.

'Mensen komen bij ons met hele diverse vragen, zoals rookmelders, vrijhouden van portieken, maar ook om even te babbelen over wat wij nou doen.'

'Gelukkig doe ik dit niet alleen'

Op dit moment is Oldenhof buurtbrandweerman in De Wijert en een deel van Helpman. 'In eerste instantie dacht ik, dat doe ik wel even erbij, maar het is toch wel een stukje groter. Gelukkig doe ik dit niet alleen, maar in samenwerking met woningbouwverenigingen en wijkteams.'

Tips van Oldenhof voor de vakantie

Nu de zomervakantie aanbreekt en het weer zonnig is, heeft Oldenhof nog tips voor de mensen die op vakantie gaan:

1. Haal de stekkers uit de stopcontacten van apparaten die geen stroom nodig hebben als je weg bent;

2. Laat geen 'vergrootglazen' voor de ramen.

Over punt twee: 'Denk aan flesjes, vissenkommen of van die glazen decoratiebolletjes. Als de zon schijnt kunnen die werken als vergrootglas en dat kan brand veroorzaken', aldus Oldenhof.

