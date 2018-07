Bierbrouwers willen hop uit Zuidbroek

Geen aardappelen, suikerbieten of tarwe, maar hop. Fokko Prins uit Zuidbroek koos niet voor een voor onze streek gebruikelijk gewas, maar voor de hopplant.

Prins brouwde tot vorig jaar zelf bier, en teelde zijn eigen hop. Die hop was van zo'n goede kwaliteit dat andere brouwers er ook naar vroegen.

Toen Prins voor de keuze stond om óf flink te investeren in zijn bierbrouwerij óf in het telen van hop, koos hij voor het laatste.

Smaakmaker

Bierkenners kennen de plant als een belangrijke smaakmaker die gebruikt wordt bij het brouwen van gerstenat. Het gaat om het vrouwelijke bloemetje - de zogeheten hopbel - die tijdens het brouwproces wordt toegevoegd.

De soort hop die wordt gebruikt is voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de (bittere) smaak van het biertje.

Het gebeurt regelmatig dat mensen stil blijven staan om te kijken Fokko Prins - Hopverbouwer

1500 planten

Tegen een metershoge stellage van dikke houten palen en stalen draden slingeren de snelgroeiende planten zich een weg omhoog in Zuidbroek. Prins: 'Het gebeurt regelmatig dat mensen stil blijven staan om te kijken.'

Prins heeft ongeveer 1500 planten staan op een stuk grond van 0,7 hectare naast zijn woning aan Achter de Wal. Hij teelt zeven soorten hop.

Tien centimeter per dag

Die hop is een uitzonderlijk snelgroeiende plant: in de zomer groeit-ie wel tien centimeter per dag en soms nog wel meer. Aan het eind van het seizoen worden de stengels geoogst. De wortelstok overwintert en vormt in het voorjaar weer nieuwe scheuten. De plant kan het twintig jaar volhouden.

Arbeidsintensief

De hopverbouwer werkt bij de teelt samen met brouwerij Maallust in Veenhuizen die zelf ook hop teelt. Die teelt is zeer arbeidsintensief. Zo wordt het onkruid voor een belangrijk deel handmatig gewied.

Daarom werkt Maallust samen met de Penitentiaire Inrichting (PI) in Veenhuizen. Gevangenen zijn er onder begeleiding bezig met het verzorgen van de planten.

Samenwerking

'Vroeger werden de hopbellen handmatig geoogst, ieder afzonderlijk bloemetje werd geplukt. Voor één hectare hop waren 2500 manuren nodig', zegt Henk Timmerman van Maallust.

'Tegenwoordig hebben we een machine waar de strengen doorheen gehaald worden om een hopbelletje te oogsten.' Timmerman ging met Prins in gesprek om te kijken of er samenwerking mogelijk is.

'Fokko heeft de machinerie en wij hebben de contacten in de brouwerijwereld', zegt Timmerman. 'Dus we kunnen elkaar goed helpen.'

Ik woon zelf in Peize, dat was in de zeventiende eeuw het centrum van de hopteelt. Als het toen kon, waarom zou het dan nu niet kunnen? Henk Timmerman - Maallust

Groter

'De komende jaren moet blijken welke soorten hop goed gedijen in ons klimaat en wat de vraag is van de brouwers', vervolgt hij.

Volgens Timmerman moet het uiteindelijk mogelijk zijn de hopteelt in het noorden groter aan te pakken. 'Ik woon zelf in Peize, dat was in de zeventiende eeuw het centrum van de hopteelt. Als het toen kon, waarom zou het dan nu niet kunnen?'

