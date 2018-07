Medewerkers windmolenparken ook persoonlijk bedreigd: 'Dit is onacceptabel'

Zeker twee medewerkers van bedrijven die betrokken zijn bij de bouw van de windparken in Groningen Drenthe zijn ook persoonlijke bedreigd. Dat meldt een woordvoerder van Innogy Windpower.

Dat is één van de 34 bedrijven en organisaties, waar een dreigbrief is afgeleverd. Daarin staat dat directie en medewerkers 'verstrekkende gevolgen kunnen ondervinden' als ze hun plannen voor de bouw van windparken doorzetten.

Gaat nog verder

Volgens woordvoerder Mirjam Davidson van Innogy Windpower gaan de persoonlijke dreigbrieven nog verder. Daar zijn in elk geval twee voorbeelden van bekend, laat ze weten.

Aangifte

Inmiddels hebben meerdere bedrijven aangifte van bedreiging bij de politie gedaan. Innogy Windpower, onderdeel van RWE, is daar één van. 'Dit is onacceptabel. Het baart ons grote zorgen dat mensen zo ver gaan.'

Haar bedrijf wil een groot windmolenpark langs de N33 bij Veendam aanleggen. De Raad van State moet daar nog een besluit over nemen.

Democratisch proces

Ze wijst erop dat alle procedures die daar voor nodig zijn worden gevolgd. 'Het is in feite een democratisch proces. Mensen die het er niet mee eens zijn kunnen naar de rechter stappen. Deze mensen staan niet boven de wet,' licht Davidson toe.

Voorzitter Jan Nieboer van Platform Storm liet eerder weten dit soort acties te kunnen begrijpen. Volgens hem is de frustratie over de gang van zaken rond de komst van windmolenparken in het Mondengebied hoog opgelopen.

