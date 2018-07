Sproeiverbod in deel Veenkoloniën; vinger aan de pols in Groningen

Waterschap Hunze en Aa's stelt, vanwege de aanhoudende droogte, een beregeningsverbod in voor een deel van de Veenkoloniën.

Boeren in dat gebied mogen vanaf dinsdag overdag niet meer beregenen. Het gebied waar het om gaat is het Drentse deel van de Veenkoloniën.

Vinger aan de pols in Groningen

'In onze provincie is daar op dit moment nog geen sprake van', zegt woordvoerder Cora Kuiper van waterschap Hunze en Aa's. 'Maar we houden natuurlijk de vinger aan de pols.'

'En gezien de weersvoorspellingen zou dat morgen anders kunnen zijn, want de neerslag waar waar de boeren al tijden naar uit kijken, lijkt uit te blijven.'

Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest stelt nog geen beregeningsverbod in. 'We hebben nog voldoende grondwater in ons gebied, maar we zijn alert. Het kan elke dag veranderen', legt een woordvoerder uit.

Lees ook:

- Dringende oproep Waterschap: 'Boeren, sproei vooral 's nachts'