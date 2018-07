Weervrouw Harma: '40 graden? Ik zie het niet gebeuren'

De warmte houdt al enige tijd aan in onze provincie. De meteorologen van Weerplaza meldden maandagmorgen zelfs dat het volgende week 40 tot 42 graden wordt.

Onze weervrouw Harma Boer noemt dit stemmingmakerij. 'Over lange termijn weersverwachtingen geven is altijd lastig en 40 graden vind ik nogal wat.'

Harma heeft de berichten gelezen en denkt dat de kans op 40 graden niet heel groot is.

'Het is één van de vijftig berekeningen die dat aangeeft. Dat geeft al aan hoe onmogelijk het dan ook is. Als het wel gebeurt dan hebben we gelijk een nieuw record te pakken. Ik zie het niet gebeuren.'

De hondsdagen

Vanaf 20 juli tot ongeveer 20 augustus spreken we over de hondsdagen. Als de hondsdagen wisselvallig beginnen, dan blijft de zomer vaak ook wisselvallig. Zo is de gedachte.

'Als je de weerkaarten op lange termijn bekijkt is er hier en daar kans op een bui, maar de temperaturen blijven hoog', vertelt Harma. Na het weekend stijgen ze zelfs weer, maar hoger dan 30 graden ziet Harma het voorlopig niet worden.

Uitzonderlijke zomer

'Het lijkt een goed begin, dus als het zo doorgaat hebben we een uitzonderlijke zomer. Maar wel met hier en daar af en toe een bui. Laten we dat hopen, want het is al zo droog.'

