Deel dit artikel:











Grote waterstoring: 'Waar is ons water?' Weinig water (Foto: ANP/Rob Engelaar)

Er is op dit moment een grote waterstoring in Stad en Ommeland. De oorzaak is nog onbekend, net als de exacte schaal. 'Waar is ons water?' mailt Derk aan de redactie van RTV Noord. Hij is niet de enige die opmerkt dat er geen water uit de kraan komt. Uit Stad en Ommeland komen meldingen bij RTV Noord. Meldingen komen vooral uit de Stad, maar Eelde, Haren en Bedum lijken ook getroff

en. Volg de ontwikkelingen hieronder in ons liveblog